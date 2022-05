Adam Hlozek, chi è l’attaccante che piace al Napoli ed a Sarri (Di lunedì 9 maggio 2022) Adam Hlozek è uno degli astri nascenti del calcio europeo, accostato al Napoli. Il giocatore è finito nella lista degli attaccanti che sono in orbita azzurra. Hlozek è un classe 2002 nato a Ivan?ice in Repubblica Ceca il 25 luglio 2002, Hlozek nel 2018 entra nelle giovanili dello Sparta Praga. Nella stagione 2018/19 comincia con la formazione Under 19, segnando 8 gol in 11 partite e dimostrando di meritare già palcoscenici più importanti. L’esordio in prima squadra per il giocatore arriva nel 2018 a neppure 17 anni e riesce a segnare anche un gol nel 4-1 in coppa contro lo Slavoj Polna. Nella prima stagione con lo Sparta Praga, Hlozek colleziona 23 presenze, condite da 4 gol e 3 assist. Il giocatore si mette in mostra anche con un gol a debutto in Europa con il Trabzonspor, così la ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 9 maggio 2022)è uno degli astri nascenti del calcio europeo, accostato al. Il giocatore è finito nella lista degli attaccanti che sono in orbita azzurra.è un classe 2002 nato a Ivan?ice in Repubblica Ceca il 25 luglio 2002,nel 2018 entra nelle giovanili dello Sparta Praga. Nella stagione 2018/19 comincia con la formazione Under 19, segnando 8 gol in 11 partite e dimostrando di meritare già palcoscenici più importanti. L’esordio in prima squadra per il giocatore arriva nel 2018 a neppure 17 anni e riesce a segnare anche un gol nel 4-1 in coppa contro lo Slavoj Polna. Nella prima stagione con lo Sparta Praga,colleziona 23 presenze, condite da 4 gol e 3 assist. Il giocatore si mette in mostra anche con un gol a debutto in Europa con il Trabzonspor, così la ...

Advertising

MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Nome nuovo per l'attacco in caso di addio di Osimhen: il Napoli vuole Adam Hlozek - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Nome nuovo per l'attacco in caso di addio di Osimhen: il Napoli vuole Adam Hlozek - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Nome nuovo per l'attacco in caso di addio di Osimhen: il Napoli vuole Adam Hlozek - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Nome nuovo per l'attacco in caso di addio di Osimhen: il Napoli vuole Adam Hlozek - napolimagazine : CDS - Nome nuovo per l'attacco in caso di addio di Osimhen: il Napoli vuole Adam Hlozek -