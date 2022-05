(Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Labitalia) - In occasione della giornata europea delle pmi, il prossimo giovedì 12 maggio, Vista ha condiviso una serie di dati che rivelano l'importanza del processo diche molte piccole e medie imprese autonome del nostro Paese devono ancora affrontare. Secondo quanto rivelato recentemente da un'indagine Istat, l'80% delle imprese italiane con almeno 10 addetti si colloca ancora a un livello ‘basso' o ‘molto basso' di digitalizzazione, risultando in un numero ridotto di pmi che hanno avviato vendite online nonostante la pandemia A questo si aggiungono i risultati del sondaggio condotto da Vista che analizzando ledeiitaliani rivela che quasi il 90% infatti ha dichiarato di aver acquistato online molto più di prima, a causa della pandemia. Sebbene fare ...

lifestyleblogit : Abitudini consumatori cambiano e dettano nuove regole trasformazione digitale - - LocalPage3 : Abitudini consumatori cambiano e dettano nuove regole trasformazione digitale - MonferGreenFarm : RT @ColdirettiAL: #Salute: rischio obesità, 6 adolescenti su 10 non mangiano mai frutta e verdura Consumo #cibospazzatura: preoccupano abi… - nomismaustampa : RT @ASSOBIBE: 'Alla luce dell'inflazione 8 consumatori su 10 cambieranno le proprie abitudini di consumo, evitando l'acquisto di beni alime… - ASSOBIBE : 'Alla luce dell'inflazione 8 consumatori su 10 cambieranno le proprie abitudini di consumo, evitando l'acquisto di… -

Adnkronos

... afferma che si puo perdere peso solo assumendo il prodotto, senza cambiare. C'è anche ... Ancora oggi le piattaforme non offrono le garanzie minime che si aspettano i, che spesso ...È quanto emerge da una ricerca condotta da Klarna , che ha intervistato oltre 13.000provenienti da 13 Paesi, per capire come stanno cambiando ledi acquisto degli utenti (che ... Abitudini consumatori cambiano e dettano nuove regole trasformazione digitale risultando in un numero ridotto di pmi che hanno avviato vendite online nonostante la pandemia A questo si aggiungono i risultati del sondaggio condotto da Vista che analizzando le abitudini dei ...Una nuova ricerca condotta da Klarna, lo specialista dei servizi bancari, di pagamento e di shopping, mostra fino a che punto la rivoluzione mobile degli smartphone stia facendo evolvere il modo in ...