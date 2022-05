Università di Palermo, dopo un anno il ricercatore che risolse l'enigma matematico ottiene una nuova cattedra (Di domenica 8 maggio 2022) Era stato allontanato dopo che l'ateneo gli aveva riservato gli onori per il suo lavoro. Francesco Tulone ora dice: "Fu un dispetto accademico, ma non smetterò di denunciare i cattivi concorsi" Leggi su repubblica (Di domenica 8 maggio 2022) Era stato allontanatoche l'ateneo gli aveva riservato gli onori per il suo lavoro. Francesco Tulone ora dice: "Fu un dispetto accademico, ma non smetterò di denunciare i cattivi concorsi"

Università di Palermo, dopo un anno il ricercatore che risolse l'enigma matematico ottiene una nuova cattedra ROMA - Al matematico che aveva risolto un enigma non codificato da diciassette anni, l'Università di Palermo ha ridato un corso di insegnamento. C'è voluta una stagione intera, e un cambio di rettore, per riportare in cattedra Francesco Tulone , 50 anni, una carriera accademica tutta ... L'Auser di Partinico ricorda Peppino Impastato ...l'anno in cui esplode la contestazione giovanile studentesca con l'occupazione delle università e ... quando Peppino scomparve e venne ritrovato a brandelli sui binari della ferrovia Palermo - Trapani e ... la Repubblica ROMA - Al matematico che aveva risolto un enigma non codificato da diciassette anni, l'diha ridato un corso di insegnamento. C'è voluta una stagione intera, e un cambio di rettore, per riportare in cattedra Francesco Tulone , 50 anni, una carriera accademica tutta ......l'anno in cui esplode la contestazione giovanile studentesca con l'occupazione dellee ... quando Peppino scomparve e venne ritrovato a brandelli sui binari della ferrovia- Trapani e ... Università di Palermo, dopo un anno il ricercatore che risolse l'enigma matematico ottiene una nuova cattedra