Ultime Notizie – Governo | Follini | “Sconveniente parlare di voto | ma 10 mesi così?”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 8 maggio 2022) “Suona come una grave sconvenienza politica il solodi elezioni anticipate. Una mancanza di bon ton istituzionale e forse addirittura una sorta di cinica indifferenza di fronte alla drammaticità del momento e alle grandi sfide che il paese sta attraversando: la coda della pandemia, la gestione del Pnrr e più di tutto la guerra in Ucraina. Quasi che il solo evocare le urne prima del tempo volesse dire esibire al mondo il peggio della politica italiana: la sua rissosità, la sua inconcludenza, quel suo perenne rintanarsi in se stessa e nei suoi giochi. E infatti, di elezioni non parla nessuno dei protagonisti, e quasi nessuno degli osservatori. E chi ne parla, lo fa per esorcizzare un fantasma o per stigmatizzare un malvezzo. Neppure quei partiti che forse -forse- ne potrebbero ricavare un beneficio osano più invocare l’anticipo delle urne come una ragionevole ...