Ucraina, civili evacuati: completa prima fase missione Azovstal (Di domenica 8 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – La prima fase dell'operazione umanitaria di Mariupol è completa: i civili che si erano rifugiati nei sotterranei dell'acciaieria Azovstal sono stati evacuati. “Tutte le donne, i bambini e gli anziani sono stati evacuati dall'Azovstal”, ha annunciato il vice primo ministro ucraino, Iryna Vereshchuk, su Facebook. “Questa parte dell'operazione umanitaria Mariupol – ha aggiunto – è stata completata”. La conferma arriva da Mosca: “L'operazione umanitaria per evacuare i civili dallo stabilimento di Azovstal ora è completa. Durante il periodo dell'operazione (dal 5 maggio 2022) – si legge sul canale Telegram del ministero della Difesa russo – sono state messe in salvo 51 ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ladell'operazione umanitaria di Mariupol è: iche si erano rifugiati nei sotterranei dell'acciaieriasono stati. “Tutte le donne, i bambini e gli anziani sono statidall'”, ha annunciato il vice primo ministro ucraino, Iryna Vereshchuk, su Facebook. “Questa parte dell'operazione umanitaria Mariupol – ha aggiunto – è statata”. La conferma arriva da Mosca: “L'operazione umanitaria per evacuare idallo stabilimento diora è. Durante il periodo dell'operazione (dal 5 maggio 2022) – si legge sul canale Telegram del ministero della Difesa russo – sono state messe in salvo 51 ...

