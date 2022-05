U2: Bono e The Edge sorprendono tutti con un live nella metropolitana di Kiev (Di domenica 8 maggio 2022) Concerto a sorpresa nella metropolitana di Kiev. Bono e The Edge, componenti degli U2, sono arrivati inaspettatamente a Kiev e si sono esibiti insieme al cantante della band ucraina Antytila, a sostegno dell’Ucraina nel conflitto con la Russia. Vi raccomandiamo... Vavassori, il soldato volontario in Ucraina, vuole tornare a casa: "Sono stufo" Gli U2, band irlandese dal successo planetario, ha espresso sin dall’inizio dell’invasione russa il suo appoggio alla popolazione ucraina. “Le coraggiose persone dell’Ucraina stanno combattendo per la loro libertà – e per noi – di fronte a violenze indicibili e a un’ingiusta invasione“, aveva scritto la band sui social, unendosi agli artisti che da tutto il mondo si sono schierati ... Leggi su diredonna (Di domenica 8 maggio 2022) Concerto a sorpresadie The, componenti degli U2, sono arrivati inaspettatamente ae si sono esibiti insieme al cantante della band ucraina Antytila, a sostegno dell’Ucraina nel conflitto con la Russia. Vi raccomandiamo... Vavassori, il soldato volontario in Ucraina, vuole tornare a casa: "Sono stufo" Gli U2, band irlandese dal successo planetario, ha espresso sin dall’inizio dell’invasione russa il suo appoggio alla popolazione ucraina. “Le coraggiose persone dell’Ucraina stanno combattendo per la loro libertà – e per noi – di fronte a violenze indicibili e a un’ingiusta invasione“, aveva scritto la band sui social, unendosi agli artisti che da tutto il mondo si sono schierati ...

alfonslopeztena : Bono performs inside the metro in Kyiv - MediasetTgcom24 : Concerto improvvisato degli #U2 nella metropolitana di #Kiev. Bono e The Edge hanno duettato con la band ucraina… - LiaCapizzi : Bono e The Edge arrivano a Kiev e improvvisano un concerto nella metropolitana. Qualcuno la bollerà come operazione… - Irishede : @IrishTimes Bono the Nazi - AmaranthShy : RT @anna_volante: Bono Vox è ripreso mentre canta con i The Edge nella metropolitana di Kiev. È e resta il migliore!?? -