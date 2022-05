Stragi di mafia | la lunga notte della Repubblica

Leggi su formiche

(Di domenica 8 maggio 2022) Capaci e via D’Amelio: trent’anni di sgomento. Due esplosioni che rimbombano ancora e che rappresentano il big banglotta contro lasconfitta di Cosa nostra. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino restano, laè morta. O quasi. In gran parte soppiantata dalla ’ndrangheta calabrese, leader incontrastata del traffico mondialedroga e del riciclaggio globale. Trent’anninostra storia, strappati dalle vite di Falcone e Borsellino e che attendono ancora di essere decrittati e svelati. “Il dolore è tra i pochi compagnivita a non aver bisogno di memorie, né di ricordi ufficiali: è sempre raggomitolato in un angolo dell’anima pronto a mordere davanti a un odore, ad un portone o a un pezzo di strada”, dice Adriana Piancastelli, già ...