Spezia | Hristov | «Voglio giocare e fare sempre meglio»

Advertising

Ftbnews24 : Spezia, Parla Hristov: “Fare punti per centrare la salvezza” #SerieA - sportli26181512 : Probabili formazioni di Spezia-Atalanta: Thiago Motta va verso un solo cambio rispetto al match contro la Lazio di… - Spezia_1906 : La nostra intervista esclusiva all'agente di Petko #Hristov - G10UV : RT @FantaCons: ???? TOP 35^ GIORNATA #Belotti (Torino, fv 17,5) #Bonucci (Juventus, fv 14) #Mertens (Napoli, fv 14) #Osimhen (Napoli, fv 11… - FantaCons : ???? TOP 35^ GIORNATA #Belotti (Torino, fv 17,5) #Bonucci (Juventus, fv 14) #Mertens (Napoli, fv 14) #Osimhen (Napo… -

TUTTO mercato WEB

Ricerca della salvezza per lo, rincorsa all'Europa per l'Atalanta. Obiettivi diversi, ma ... Thiago Motta torna ad optare per i tre centrali difensivi, che saranno, Erlic e Nikolaou, in ...Diretta/Lazio (risultato 3 - 2) video streaming tv: autogol, poiATALANTA: GLI ALLENATORI Con la diretta diAtalanta vivremo anche il bel confronto tra Thiago Motta e ... Spezia, Hristov: "Voglio andare in campo, fare bene e vincere" Le parole del difensore dello Spezia Hristov nel pre partita del “Picco” ai microfoni di DAZN Intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita, il difensore dello Spezia Petko Hristov ha fissato gli ob ...In attesa di vedere quale sarà l’assetto scelto per affrontare lo Spezia i giocatori titolari scelti da Gasperini sono Musso, Palomino e Djimsiti, de Roon, Zappacosta, Freuler, Maehle e Koopmainers, i ...