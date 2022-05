Spezia-Atalanta – La nostra diretta (Di domenica 8 maggio 2022) Tre partite per capire quale sarà il futuro dell’Atalanta. La volata finale della Dea parte dal Picco di La Spezia con il lunch match della 36esima giornata di campionato. Dopo il 4-4 col Toro di Juric nel recupero del 27 aprile, Gasperini sfida un altro suo allievo, quel Thiago Motta reduce da tre sconfitte consecutive (Inter, Torino e Lazio) con 9 gol subiti e ancora in cerca della salvezza. I nerazzurri non vincono dal 23 aprile e devono assolutamente centrare i tre punti per conquistare almeno un piazzamento in zona Conference League. Formazioni ufficiali Spezia (3-4-3) Provedel; Hristov, Erlic, Nikolaou; Amian, Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Agudelo, Gyasi. A disp: Zoet, Zovko, Bourabia, Kovalenko, Manaj, Reca, Ferrer, Antiste, Salcedo, Sher, Nguiamba, Bertola All.: Thiago Motta. Atalanta (3-4-2-1) Musso; de ... Leggi su bergamonews (Di domenica 8 maggio 2022) Tre partite per capire quale sarà il futuro dell’. La volata finale della Dea parte dal Picco di Lacon il lunch match della 36esima giornata di campionato. Dopo il 4-4 col Toro di Juric nel recupero del 27 aprile, Gasperini sfida un altro suo allievo, quel Thiago Motta reduce da tre sconfitte consecutive (Inter, Torino e Lazio) con 9 gol subiti e ancora in cerca della salvezza. I nerazzurri non vincono dal 23 aprile e devono assolutamente centrare i tre punti per conquistare almeno un piazzamento in zona Conference League. Formazioni ufficiali(3-4-3) Provedel; Hristov, Erlic, Nikolaou; Amian, Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Agudelo, Gyasi. A disp: Zoet, Zovko, Bourabia, Kovalenko, Manaj, Reca, Ferrer, Antiste, Salcedo, Sher, Nguiamba, Bertola All.: Thiago Motta.(3-4-2-1) Musso; de ...

Advertising

Atalanta_BC : ?? Scendiamo in campo così a La Spezia! ?? How we line up for #SpeziaAtalanta! Presented by @Plus500 #SerieATIM… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Serie A, Spezia-Atalanta: le formazioni ufficiali - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Spezia-Atalanta: live report, formazioni e dettagli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Spezia-Atalanta: live report, formazioni e dettagli - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Spezia-Atalanta: live report, formazioni e dettagli -