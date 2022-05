Playoff Nba 2021 2022 | i Warriors dominano Memphis e volano sul 2-1

(Di domenica 8 maggio 2022) E’ dominio dei Golden Stateal Chase Center in gara-3 del secondo turno deicontro iGrizzlies. I padroni di casa, trascinati da un Curry autore di 30 punti, regalano spettacolo in attacco contro una difesa quasi assente degli avversari, che ancora una volta hanno cercato di aggrapparsi ai 34 punti di Morant, miglior marcatore della serata. Dopo un primo quarto chiuso in vantaggio da(26-28) non c’è più stata storia: ifirmano un secondo quarto da 38 punti andando all’intervallo sul +7 (64-57) ela seconda parte di gara chiudendo con ben trenta punti sugli avversari (142-112). Con questa vittoria Golden State si porta sul 2-1 nella serie. SportFace.

Un'esibizione. I Warriors trasformano Gara 3 di secondo turnocontro Memphis in una passerella: vincono addirittura 142 - 112, salendo 2 - 1 nella serie. L'attacco di Golden State incanta: 63% dal campo, 53% da 3 punti, oltre il 90% dalla lunetta. E 34 ...Golden State travolge Memphis con un secondo tempo dominante e si porta sul 2 - 1 nella serie grazie ai 78 punti del trio Curry (30), Poole (27) e Thompson (21). Ja Morant ne segna 34 ma il post - ...Notte di grandi polemiche per i Playoff NBA. In Boston-Milwaukee determinante una decisione della terna arbitrale che ha giudicato – sul +3 per i Bucks – un contatto fuori dalla linea dei 3 punti tra ...Golden State vince gara 3 contro Memphis (142-112 il finale) e si porta sul 2-1 nella serie. Grande prova del trio Curry-Thompson-Polle: 78 punti complessivi. Morant ne segna 34 ma deve uscire, per ...