Manuel Bortuzzo rompe il silenzio sulla relazione con Lulù: "È colpa mia" (Di domenica 8 maggio 2022) L'ex nuotatore nella puntata del 7 maggio di 'Verissimo' ha voluto chiarire le cose a proposito della rottura con la compagna gieffina, mettendo in luce come la decisione sia stata solo sua e non vi sia stata comprensione reciproca. L'articolo proviene da DireDonna.

