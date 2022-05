QUOTIDIANO NAZIONALE

L'adunata si conclude oggi con la parata dove sfileranno almeno 90mila alpini di Manuel Spadazzi "Rispetto per il gentil sesso". È la nona delle dieci regole d'oro che gli alpini si sono dati in ...I manifesti delle associazioni antiabortistein modo subdolo il diritto delle donne alla libera scelta rispetto all'interruzione di gravidanza. E' un messaggio di grande violenza, lesivo ... Le femministe attaccano gli alpini Rimini, voci di molestie all’adunata di Manuel Spadazzi "Rispetto per il gentil sesso". È la nona delle dieci regole d’oro che gli alpini si sono dati in occasione dell’Adunata nazionale in corso a Rimini. Eppure, a poche ore dalla grand ...Per questo riprendiamo il grido delle femministe russe: strike a war, attacca la guerra». Il tema forte del corteo è quello del lavoro precario e dei rider, anche loro presenti in corteo ...