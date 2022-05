Isola 2022, Guendalina Tavassi choc: «Voleva picchiarmi». La rivelazione sconvolge i naufraghi (Di domenica 8 maggio 2022) Che tra Guendalina Tavassi e Laura Maddaloni non corra buon sangue è ormai evidente da qualche settimana. All’Isola dei Famosi 2022 la querelle tra la moglie di Clemente Russo e l’ex influencer ed ex gieffina, prosegue senza sosta, arricchendosi di liti sempre più accese. Laura ha avuto, insieme al marito, un duro scontro con Guendalina, che ha affermato: «Voleva picchiarmi». La dichiarazione choc della Tavassi sta facendo il giro del web, con il pubblico diviso tra chi sostiene i coniugi russo e chi, invece, condanna con forza la violenza. Guendalina Tavassi ha dichiarato alle telecamere honduregne che Clemente Russo si è avvicinato alla sua faccia a mo’ di sfida, poi Laura ha rincarato la dose ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 8 maggio 2022) Che trae Laura Maddaloni non corra buon sangue è ormai evidente da qualche settimana. All’dei Famosila querelle tra la moglie di Clemente Russo e l’ex influencer ed ex gieffina, prosegue senza sosta, arricchendosi di liti sempre più accese. Laura ha avuto, insieme al marito, un duro scontro con, che ha affermato: «». La dichiarazionedellasta facendo il giro del web, con il pubblico diviso tra chi sostiene i coniugi russo e chi, invece, condanna con forza la violenza.ha dichiarato alle telecamere honduregne che Clemente Russo si è avvicinato alla sua faccia a mo’ di sfida, poi Laura ha rincarato la dose ...

