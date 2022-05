Inter, Moratti: “Lautaro con Dybala farebbe davvero bene” (Di domenica 8 maggio 2022) Inter, Moratti- L’ex patron dell’Inter, Moratti si è lasciato andare con delle dichiarazioni importanti su Lautaro e non solo. LE SUE PAROLE Massimo Moratti si è soffermato a parlare di Lautaro Martinez. Giocatore da blindare? Secondo Moratti, sì: “Bravissimo, sì. Finalmente sta riuscendo ad esprimere al massimo tutte le sue qualità, è cresciuto tanto. Ieri ha fatto due gol meravigliosi, dal coefficiente di difficoltà elevato. Sicuramente il giocatore da cui ripartire in ogni caso”. “Due giocatori con quella classe riuniti nello stesso club… magari! Sarebbe molto Interessante vederli giocare assieme all’Inter, vediamo come evolve la cosa”. Moratti con le sue parole parla di classe pura, quella classe ... Leggi su seriea24 (Di domenica 8 maggio 2022)- L’ex patron dell’si è lasciato andare con delle dichiarazioni importanti sue non solo. LE SUE PAROLE Massimosi è soffermato a parlare diMartinez. Giocatore da blindare? Secondo, sì: “Bravissimo, sì. Finalmente sta riuscendo ad esprimere al massimo tutte le sue qualità, è cresciuto tanto. Ieri ha fatto due gol meravigliosi, dal coefficiente di difficoltà elevato. Sicuramente il giocatore da cui ripartire in ogni caso”. “Due giocatori con quella classe riuniti nello stesso club… magari! Sarebbe moltoessante vederli giocare assieme all’, vediamo come evolve la cosa”.con le sue parole parla di classe pura, quella classe ...

