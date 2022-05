Guerra in Ucraina, Mattarella: “Un conflitto brutale scatenato dalla Russia” (Di domenica 8 maggio 2022) Roma – “In queste giornate, caratterizzate dalla violenza e dalla brutalità della Guerra scatenata dalla Federazione Russa nei territori dell’Ucraina, non possiamo fare a meno di ricordare in particolare i soldati italiani vittime della Seconda Guerra mondiale“. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al presidente dell’Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero, in occasione della 93esima adunata nazionale degli Alpini a Rimini. “Alla loro memoria, al loro sacrificio e a quello di tutti i caduti delle nostre Forze Armate, ai sentimenti di pace che maturarono dolorosamente in quel conflitto e che ci hanno restituito un’Europa priva di guerre per oltre mezzo secolo, dedichiamo questo giorno, insieme ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 8 maggio 2022) Roma – “In queste giornate, caratterizzateviolenza ebrutalità dellascatenataFederazione Russa nei territori dell’, non possiamo fare a meno di ricordare in particolare i soldati italiani vittime della Secondamondiale“. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio inviato al presidente dell’Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero, in occasione della 93esima adunata nazionale degli Alpini a Rimini. “Alla loro memoria, al loro sacrificio e a quello di tutti i caduti delle nostre Forze Armate, ai sentimenti di pace che maturarono dolorosamente in quele che ci hanno restituito un’Europa priva di guerre per oltre mezzo secolo, dedichiamo questo giorno, insieme ...

