F1 | Gp Miami | Verstappen in testa davanti a Leclerc e Sainz a metà gara

Advertising

SkySportF1 : Formula 1, la madre di Verstappen: 'Da quando è campione, Max è più rilassato' #SkyMotori #F1 #Formula1 #MiamiGP - nicofarella : POV: sei Max Verstappen al GP di Miami e Genè continua a dire che Leclerc con la bianca va forte - zazoomblog : DIRETTA F1 GP Miami 2022 LIVE: dominio di Verstappen Ferrari più lenta - #DIRETTA #Miami #LIVE: #dominio - zazoomblog : DIRETTA F1 GP Miami 2022 LIVE: Verstappen sorpassa Leclerc Red Bull in testa - #DIRETTA #Miami #LIVE: #Verstappen - paoloigna1 : In prima fila ci sono andate le #Ferrari, ma per ora in testa c'è il solito #Verstappen -

...è balzato in settima posizione Parte bene Leclerc non Sainz che viene superato da. ... Saranno così costretti a partire dai box Il primo Gran Premio dista per accendersi. In questa ..., invece, si prendeva il rischio di qualche bandiera gialla pur di sfruttare la pista più ... Ora è arrivatae il prossimo anno sarà la volta di Las Vegas rendendo gli Usa l'unico paese ...33° giro di 57 - Verstappen tiene Leclerc a 7"4 ... Saranno così costretti a partire dai box Il primo Gran Premio di Miami sta per accendersi. In questa vigilia che ha esaltato le caratteristiche ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 37° giro/57 Hamilton si porta a 2" da Bottas per il 6° posto (in realtà sarebbe il quinto, considerando che Russell non si è ancora fermato). 37° giro/57 Ora ...