F1, GP Miami 2022 replica in chiaro su TV8: orario, canale e come vederla (Di domenica 8 maggio 2022) Il GP di Miami 2022 di F1 sarà visibile in replica in chiaro grazie alla differita che sarà trasmessa da TV8: ecco di seguito l’orario, il canale e come vederla. Prima volta su questo circuito americano, ci sarà da divertirsi. Nuovo capitolo della lotta tra Ferrari e Red Bull, ma con la Mercedes stavolta più vicina, ci si attendono emozioni e, soprattutto, bisognerà restare incollati ai teleschermi in tarda serata per capire come andrà a finire. Chi non ha modo di seguirla in diretta, comunque, potrà collegarsi in un secondo momento con la differita in chiaro di TV8. La differita avrà inizio alle ore 23 di domenica 8 maggio, sarà la consueta replica integrale della gara, con tanto di pre e post, e ... Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) Il GP didi F1 sarà visibile iningrazie alla differita che sarà trasmessa da TV8: ecco di seguito l’, il. Prima volta su questo circuito americano, ci sarà da divertirsi. Nuovo capitolo della lotta tra Ferrari e Red Bull, ma con la Mercedes stavolta più vicina, ci si attendono emozioni e, soprattutto, bisognerà restare incollati ai teleschermi in tarda serata per capireandrà a finire. Chi non ha modo di seguirla in diretta, comunque, potrà collegarsi in un secondo momento con la differita indi TV8. La differita avrà inizio alle ore 23 di domenica 8 maggio, sarà la consuetaintegrale della gara, con tanto di pre e post, e ...

Advertising

SkySportF1 : ??? 'ED É POOOLLEEE POSITIOONN' ?? POOOLLEEE POSITIOOOON PER LECLERC I RISULTATI ? - SkySportF1 : F1, la Ferrari dopo le qualifiche a Miami: Leclerc stellare, ma bravo Sainz a riscattarsi #SkyMotori #F1 #Formula1 - fattoquotidiano : Formula 1, la diretta del gran premio di Miami e dove vedere la gara in tv: Leclerc parte in pole. Doppietta Ferrar… - SkySportF1 : ?? PRIMO COLPO DI SCENA A MIAMI I DETTAGLI ? - sportli26181512 : F1, GP Miami: le Ferrari dalla prima fila. Gara alle 21.30. FOTO: Charles Leclerc dalla pole position, accanto a lu… -