F1, GP Miami 2022. Max Verstappen domina davanti alle due Ferrari. 2° Charles Leclerc, 3° Carlos Sainz (Di domenica 8 maggio 2022) Non è davvero Miami senza almeno un temporale. Infatti il più classico degli intensi, ma brevi, acquazzoni locali lava il circuito circa un’ora prima della partenza. Fortunatamente smette in fretta e il caldo sole tropicale asciuga l’asfalto in un amen. Il Gran Premio può quindi iniziare con le slick, anche se le temperature sono leggermente meno calde rispetto a quelle dei giorni precedenti. La mescola media va per la maggiore e, tra i piloti di grido, solamente George Russell opta per le dure. Allo spegnimento dei semafori Charles Leclerc prende comando, ma alle sue spalle si installa subito la minacciosa sagoma di Max Verstappen, che sopravanza immediatamente Carlos Sainz grazie a una prima staccata molto aggressiva. Seguono Sergio Perez e Valtteri ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) Non è davverosenza almeno un temporale. Infatti il più classico degli intensi, ma brevi, acquazzoni locali lava il circuito circa un’ora prima della partenza. Fortunatamente smette in fretta e il caldo sole tropicale asciuga l’asfalto in un amen. Il Gran Premio può quindi iniziare con le slick, anche se le temperature sono leggermente meno calde rispetto a quelle dei giorni precedenti. La mescola media va per la maggiore e, tra i piloti di grido, solamente George Russell opta per le dure. Allo spegnimento dei semaforiprende comando, masue spsi installa subito la minacciosa sagoma di Max, che sopravanza immediatamentegrazie a una prima staccata molto aggressiva. Seguono Sergio Perez e Valtteri ...

