Cavendish vince in volata la 3^ tappa, Van der Poel resta in rosa (Di domenica 8 maggio 2022) BALATONFURED (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Mark Cavendish vince la terza tappa del Giro d’Italia 2022, da Kaposvàr a Balatonfured, di 201 chilometri. L’ultima frazione ungherese vede trionfare il corridore britannico della Quick-Step Alpha Vinil Team che precede in volata il francese Arnaud Demare (Groupama-Fdj) e Fernando Gaviria (UAE Team Emirates). La maglia rosa rimane sulle spalle dell’olandese Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). Da segnalare anche il primo ritiro della corsa, quello dello sloveno Jan Tratnik (Bahrain-Victorious). Lunedì è in programma il giorno di riposo prima dell’arrivo in Italia per la quarta frazione, da Avola al Rifugio Sapienza sull’Etna di 172 chilometri, fissata per martedì.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 8 maggio 2022) BALATONFURED (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Markla terzadel Giro d’Italia 2022, da Kaposvàr a Balatonfured, di 201 chilometri. L’ultima frazione ungherese vede trionfare il corridore britannico della Quick-Step Alpha Vinil Team che precede inil francese Arnaud Demare (Groupama-Fdj) e Fernando Gaviria (UAE Team Emirates). La magliarimane sulle spalle dell’olandese Mathieu van der(Alpecin-Fenix). Da segnalare anche il primo ritiro della corsa, quello dello sloveno Jan Tratnik (Bahrain-Victorious). Lunedì è in programma il giorno di riposo prima dell’arrivo in Italia per la quarta frazione, da Avola al Rifugio Sapienza sull’Etna di 172 chilometri, fissata per martedì.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Eurosport_IT : CANNONBAAALLLLL!!! ??? Mark Cavendish vince la volata della 3 tappa, 9 anni dopo l'ultima vittoria al #Giro… - giornaleradiofm : Giro: Cavendish vince 3/a tappa,Van der Poel resta in rosa - tvdellosport : ????GIRO D’ITALIA, 3° TAPPA: TRIONFA CAVENDISH Volata spettacolare di Mark Cavendish che vince la terza tappa Kaposv… - infoitsport : Ciclismo: Giro d’Italia, Cavendish vince 3/a tappa in volata - messina_oggi : Cavendish vince in volata la 3^ tappa, Van der Poel resta in rosaBALATONFURED (UNGHERIA) (ITALPRESS) - Mark Cavendi… -