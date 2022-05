Atletica | Coleman vince a Tokyo sui 100 Ma è distante da Omanyala

(Di domenica 8 maggio 2022) Christiantorna sui 100 metri (10?09) al Seiko Golden Gran Prix, tappa del World Continental Tour. Per lo statunitense era la prima gara sulla distanza dalla sospensione di 18 mesi – per aver saltato tre controlli antidoping – che lo aveva costretto a rinunciare alle Olimpiadi di. Lo sprinter 26enne, tornato in gara a gennaio, ha battuto il giapponese Yuki Koike (10?22) e l’australiano Rohan Browning (10?23). Moltodalla migliore prestazione dell’anno sui 100, stabilita dal keniano Ferdinand, sabato a Nairobi (9?85). Era riapparso in pista nella stagione indoor invernale, ma è stato battuto a marzo nella finale dei 60 metri dei Mondiali Indoor di Belgrado dal campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs. SportFace.

