“Abbiamo fatto i numeri...”. Mara Venier ed Elisa scatenate e piccanti: le limonate a ritmo di Pink Floyd (Di domenica 8 maggio 2022) Ospite d'eccezione a Domenica In, la cantante da record Elisa, dopo il successo a Sanremo, porta colore e risate in studio tra aneddoti divertenti e rivelazioni inedite. “Ho iniziato ascoltando i Pink Floyd in cameretta” si racconta Elisa. Subito la signora della domenica coglie l'occasione per scaldare l'atmosfera: “Eh le conosco bene quelle canzoni. Non sai le limonate”. Venier ed Elisa scatenatissime per la festa della mamma. La cantante con oltre 45 dischi di platino Elisa Toffoli, protagonista della puntata di domenica 8 maggio, ha indossato un completo arancione e si è presentata colorata, scintillante e piena di energia. Dopo essersi esibita al pianoforte con il brano “O forse sei tu”, canzone con cui ha conquistato il secondo posto al Festival ... Leggi su iltempo (Di domenica 8 maggio 2022) Ospite d'eccezione a Domenica In, la cantante da record, dopo il successo a Sanremo, porta colore e risate in studio tra aneddoti divertenti e rivelazioni inedite. “Ho iniziato ascoltando iin cameretta” si racconta. Subito la signora della domenica coglie l'occasione per scaldare l'atmosfera: “Eh le conosco bene quelle canzoni. Non sai le”.edscatenatissime per la festa della mamma. La cantante con oltre 45 dischi di platinoToffoli, protagonista della puntata di domenica 8 maggio, ha indossato un completo arancione e si è presentata colorata, scintillante e piena di energia. Dopo essersi esibita al pianoforte con il brano “O forse sei tu”, canzone con cui ha conquistato il secondo posto al Festival ...

Advertising

albertoangela : Con questa puntata si conclude la stagione di #Ulisse. Abbiamo viaggiato attraverso l’Europa per parlarvi di storie… - CarloCalenda : Un libro per riscoprire il valore del limite e il senso di appartenenza. Non possiamo vivere, come abbiamo fatto ne… - rusembitaly : #Opinione di M.#Zakharova ??Abbiamo fatto tutto il possibile per evitare la guerra nucleare… Impensabile per noi, m… - marisconosciuti : RT @agnxplace: adesso sfasceranno i sancolombi come fossero una coppia qualunque di temptation island e mi chiedo cosa abbiamo fatto di mal… - DorboMarimba : RT @PLDC09710726: Comunicato ai sudditi: il meccanismo usato è pressappoco questo: ci hanno fatto ribellare contro ogni cosa li opprimesse… -