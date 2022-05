Vlahovic, rabbia e delusione in panchina: le immagini virali sul web (Di sabato 7 maggio 2022) Un solo tiro in 70 minuti, la sostituzione, la sconfitta contro il Genoa . Dopo l'inizio con il botto, la parabola di Dusan Vlahovic alla Juventus non sta attraversando un periodo di serenità e ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 7 maggio 2022) Un solo tiro in 70 minuti, la sostituzione, la sconfitta contro il Genoa . Dopo l'inizio con il botto, la parabola di Dusanalla Juventus non sta attraversando un periodo di serenità e ...

Advertising

sportli26181512 : #Vlahovic, rabbia e delusione in panchina: le immagini virali sul web: A secco per la terza partita di fila, il bom… - FedericoCattin2 : @F1N1no @Frances59196610 @GiGiglio99 @EMMEESSE_ La codlsa triste é che alla rabbia iniziale si é aggiunto un senso… - OdeonZ__ : Vlahovic una maschera di rabbia: ancora una partita a secco, tutta la delusione in panchina… - CorJuve : #Vlahovic mercoledì trasforma queste sensazioni negative in positive ... trasforma questa rabbia in entusiasmo ...… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Vlahovic una maschera di rabbia: ancora una partita a secco, tutta la delusione in panchina -