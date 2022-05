Venezia-Bologna, Soncin: “Dovremo tirare fuori l’orgoglio” (Di sabato 7 maggio 2022) “Abbiamo cercato di ricaricarci sia fisicamente che a livello emotivo, questo perché ci aspetta una partita in casa dove bisognerà tirare fuori l’orgoglio e provare a regalare una gioia ai nostri tifosi“. Lo ha detto il tecnico del Venezia Andrea Soncin alla vigilia della partita contro il Bologna. Serve una vittoria per allontanare l’aritmetica retrocessione: “Stiamo cercando di trovare delle risorse in ogni elemento della rosa, è stato chiamato in causa chi ha dato di più dal punto di vista dell’approccio. Il cambio modulo è un qualcosa di relativo in questa parte di campionato, dove ciò che conta di più è la voglia di sacrificarsi per la squadra. Da troppo tempo il Penzo non gioisce per una vittoria, il mio compito è far giocare chi sarà più utile alla causa del ... Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) “Abbiamo cercato di ricaricarci sia fisicamente che a livello emotivo, questo perché ci aspetta una partita in casa dove bisogneràe provare a regalare una gioia ai nostri tifosi“. Lo ha detto il tecnico delAndreaalla vigilia della partita contro il. Serve una vittoria per allontanare l’aritmetica retrocessione: “Stiamo cercando di trovare delle risorse in ogni elemento della rosa, è stato chiamato in causa chi ha dato di più dal punto di vista dell’approccio. Il cambio modulo è un qualcosa di relativo in questa parte di campionato, dove ciò che conta di più è la voglia di sacrificarsi per la squadra. Da troppo tempo il Penzo non gioisce per una vittoria, il mio compito è far giocare chi sarà più utile alla causa del ...

GSinger88 : @Napolinblack @RubertiSimone proprio tu la parola Empoli non dovresti dirla data la figura di merda clamorosa fatta… - Napolinblack : @GSinger88 @RubertiSimone E chi invece perde punti con Bologna Empoli Venezia genoa Sassuolo ecc ecc ecc ecc ?? e no… - FiomGD : CNR > 'Rapporto MobilitAria 2022'. Analizza i dati della mobilità e della qualità dell’aria al 2021, in 14 città i… - settalese : RT @VeneziaFC_IT: Serie A 21/22: I convocati per Venezia - Bologna - Silvia_Mio86 : RT @cristinho15: il problema grosso di #desciglio e #Bernardeschi non è soltanto lo stipendio ma il fatto che pure da riserve non rendono.… -