Un simbolo, sì, ma della resistenza umana e del perdono (Di sabato 7 maggio 2022) La conosciamo tutti. È finita su innumerevoli giornali e riviste, antologie e muri. È stata, è un’icona. Un simbolo. Dell’insensatezza della guerra , del suo potere di sconvolgere le vite. La bambina... Leggi su feedpress.me (Di sabato 7 maggio 2022) La conosciamo tutti. È finita su innumerevoli giornali e riviste, antologie e muri. È stata, è un’icona. Un. Dell’insensatezzaguerra , del suo potere di sconvolgere le vite. La bambina...

Advertising

Ettore_Rosato : Da 2 mesi il secondo esercito più potente del mondo sta cercando di annientare un gruppetto di civili e militari na… - Tg3web : Cinquant'anni fa la fotografia di una bambina in fuga senza vestiti ustionata dal napalm valse a Nick Ut il premio… - vaticannews_it : La bandiera ha i colori del Corpo - blu giallo e rosso - ed è divisa in 4 campi da una croce bianca, simbolo della… - JoBaruzzi : RT @Ettore_Rosato: Da 2 mesi il secondo esercito più potente del mondo sta cercando di annientare un gruppetto di civili e militari nascost… - Manuelastar4 : @ninaaaaaaa1243 @trashloger Quell'abito non doveva essere indossato da nessuno al mondo. Fa parte della Storia e è… -