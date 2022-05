Ultime Notizie Roma del 07-05-2022 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 7 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno nuovamente gli esseri in apertura a Pello su telegram del presidente ucraino zielinski in vista del 9 maggio giorno della Vittoria per la Russia che ti deve borsa celebrarlo Quest’anno con azioni in Ucraina a chiedo a tutti i nostri cittadini specie in questi giorni di non ignorare le sirene antiaeree Per favore si tratta della vostra vita della vita dei vostri figli le parole di zielinski le forze russe hanno intanto sparato sulla colonna di 15 auto di Civili in fuga da una città occupata da mosca nella regione di Cardiff uccidendo almeno 4 persone più carini hanno respinto o tacchi Rossi ha battuto 14 droni dell’esercito di distrutti veicoli da combattimento pagina che ho vinto nell’ultima settimana la percentuale di reinfezione sulla totale dei casi segnalati risulta del 5% in aumento ...