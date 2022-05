The Gray Man: l’immagine promozionale con Ryan Gosling e Chris Evans (Di sabato 7 maggio 2022) Arriva una nuova immagine promozionale per The Gray Man di Netflix che vede come protagonisti Ryan Gosling e Chris Evans. Anthony e Joe Russo, conosciuti per aver diretto Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, tornano quest’estate con il prossimo film d’azione di Netflix, The Gray Man. Basato sull’omonimo romanzo di Mark Greaney, The Gray Man è uno dei film originali Netflix più costosi dello streamer, con un budget di 200 milioni di dollari. The Gray Man: arriva l’immagine promozionale su Empire The Gray Man racconta la storia dell’abile risorsa della CIA Court Gentry (Gosling) che, dopo aver scoperto segreti sensibili dell’agenzia, è costretto a fuggire ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 7 maggio 2022) Arriva una nuova immagineper TheMan di Netflix che vede come protagonisti. Anthony e Joe Russo, conosciuti per aver diretto Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, tornano quest’estate con il prossimo film d’azione di Netflix, TheMan. Basato sull’omonimo romanzo di Mark Greaney, TheMan è uno dei film originali Netflix più costosi dello streamer, con un budget di 200 milioni di dollari. TheMan: arrivasu Empire TheMan racconta la storia dell’abile risorsa della CIA Court Gentry () che, dopo aver scoperto segreti sensibili dell’agenzia, è costretto a fuggire ...

