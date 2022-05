Scherma, Coppa del Mondo 2022: la giapponese Emura vince ad Hammamet, sciabolatrici azzurre lontane dal podio (Di sabato 7 maggio 2022) Prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo per la giapponese Misaki Emura. La sciabolatrice nipponica si è imposta ad Hammamet, battendo in finale la greca Despina Georgiadou con il punteggio di 15-13. Sul podio ci sale anche l’altra giapponese Kanae Kobayashi (che ha perso il derby con la connazionale per 15-12) e la francese Manon Apithy-Brunet, che sembrava essere la favorita tra le semifinaliste ed invece è stata sconfitta da Georgiadou per 15-9. Una gara sottotono per i colori azzurri. Le migliori sono state Martina Criscio e Benedetta Baldini, che si sono spinte al massimo fino agli ottavi di finale. Criscio si è arresa alla francese Apithy-Brunet per 15-12, mentre Baldini ha sfiorato l’ingresso tra le migliori otto, perdendo solamente all’ultima stoccata ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) Prima vittoria della carriera indelper laMisaki. La sciabolatrice nipponica si è imposta ad, battendo in finale la greca Despina Georgiadou con il punteggio di 15-13. Sulci sale anche l’altraKanae Kobayashi (che ha perso il derby con la connazionale per 15-12) e la francese Manon Apithy-Brunet, che sembrava essere la favorita tra le semifinaliste ed invece è stata sconfitta da Georgiadou per 15-9. Una gara sottotono per i colori azzurri. Le migliori sono state Martina Criscio e Benedetta Baldini, che si sono spinte al massimo fino agli ottavi di finale. Criscio si è arresa alla francese Apithy-Brunet per 15-12, mentre Baldini ha sfiorato l’ingresso tra le migliori otto, perdendo solamente all’ultima stoccata ...

