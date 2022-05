Pagelle qualifiche F1 GP Miami 2022 | Leclerc e Sainz perfetti | Verstappen paga caro l’errore

Leggi su sportface

(Di sabato 7 maggio 2022) Ledelledel Gran Premio didi F1: pole, delirio Ferrari cona completare la prima fila. Solo in seconda filache commette un errore nel giro decisivo e Perez, Hamilton battuto da Bottas e i due ex compagni allineati in terza fila. Mercedes disastrosa nella strategia con Russell fuori in Q2, male quest’oggi la Haas. Di seguito i voti ai protagonisti sul circuito che fa l’esordio nel Mondiale proprio in questa stagione. CHARLESvoto 9 – Non dieci perché lo agguanterà vincendo la gara, ma oggi il monegasco è perfetto: non commette errori, è velocissimo, subito a suo agio su un circuito nuovo di zecca. Chi ben comincia è a metà dell’opera. CARLOSvoto 8.5 – ...