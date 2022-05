Nespresso, ‘caffè stupefacente’: scoperti 500 chili di cocaina in uno stabilimento (Di sabato 7 maggio 2022) Al posto della caffeina la…cocaina purissima. Questo è quello che hanno scoperto, tra i sacchi di caffè, i dipendenti dello stabilimento della Nespresso a Romont, nel cantone svizzero di Fribourg. A confermarlo diversi media internazionali, come il Guardian e il Bloomberg, che hanno riportato la notizia. Chi ha trovato la cocaina tra i sacchi di caffè nello stabilimento della Nespresso A fare la scoperta di ben 500 chili di cocaina sono stati i dipendenti dello stabilimento. Che oltre ai chicchi di caffè, che è normale trovare nell’azienda, si sono trovati davanti la ‘polvere bianca’ durante lo scarico dei pacchi. Immediatamente, hanno allertato la polizia, che ora sta procedendo con le indagini per capire da dove sia arrivata quella ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 7 maggio 2022) Al posto della caffeina la…purissima. Questo è quello che hanno scoperto, tra i sacchi di caffè, i dipendenti dellodellaa Romont, nel cantone svizzero di Fribourg. A confermarlo diversi media internazionali, come il Guardian e il Bloomberg, che hanno riportato la notizia. Chi ha trovato latra i sacchi di caffè nellodellaA fare la scoperta di ben 500disono stati i dipendenti dello. Che oltre ai chicchi di caffè, che è normale trovare nell’azienda, si sono trovati davanti la ‘polvere bianca’ durante lo scarico dei pacchi. Immediatamente, hanno allertato la polizia, che ora sta procedendo con le indagini per capire da dove sia arrivata quella ...

