NAPOLI-SASSUOLO 6-1: ANALISI TECNICO-STATISTICA (Di sabato 7 maggio 2022) Sembrava una gara di Champions. Almeno da parte del NAPOLI. Giocata ancora alle 15,00. Con temperature meteo elevate. Chissà come mai...NAPOLI-SASSUOLO 6-1. Azioni salienti Primo tempo 12-0. Totali: 16-5. Percentuali realizzative 38% - 20%. BarcelloNAPOLI. Gara indirizzata sin da subito, dall'altissima percentuale realizzativa dei primi 20'. 5 tiri. 1 palo. 4 gol. Purtroppo non succede spesso. Altrimenti il NAPOLI, oltre ad essere da Scudetto, sarebbe da Champions League. A vincerla. Eppure tanti numeri della squadra sono, o sono stati, di livello europeo. Cos'è mancato per arrivare fino in fondo? La fortuna. Infortuni, covid, Coppa D'Africa. "Fortuna" arbitrale. Qualcuno ha calcolato la mancanza di ben 9 punti per torti arbitrali. Il gruppo. Forse qualche cosa non va nelle relazioni interne.

