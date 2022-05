LIVE Atletica, Nairobi 2022 in DIRETTA: tocca a Filippo Tortu nei 100 metri! (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MARCELL JACOBS NON CORRERA’ A Nairobi: E’ AL PRONTO SOCCORSO FEBBRE ALTA PER MARCELL JACOBS: COME STA, QUANDO TORNA IN ITALIA E DUBBI SULLE PROSSIME GARE 16.52 Questi gli atleti al via dalla corsia 1: Rodgers, Matadi, Tortu, Omanyala, Kerley, Bednarek, Young e Bruintjies. 16.50 Ma entrano dentro lo stadio gli atleti dei 100 metri!! Sta per arrivare il momento tanto atteso! 16.46 Vince l’etiope Kejelcha con il tempo di 4:01.50. Shege Birke seconda con il crono di 4:02.25. 16.41 Comincia la gara dei 1500 metri femminili! 16.38 Mancano ancora due gare: i 1500 metri femminili e i 100 metri maschili. 16.34 Wanyionyi vince gli 800 metri! 1:45.01: davvero un signor tempo per il keniano! Tuwei si prende la seconda posizione. 16.31 800 metri maschili: ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMARCELL JACOBS NON CORRERA’ A: E’ AL PRONTO SOCCORSO FEBBRE ALTA PER MARCELL JACOBS: COME STA, QUANDO TORNA IN ITALIA E DUBBI SULLE PROSSIME GARE 16.52 Questi gli atleti al via dalla corsia 1: Rodgers, Matadi,, Omanyala, Kerley, Bednarek, Young e Bruintjies. 16.50 Ma entrano dentro lo stadio gli atleti dei 100! Sta per arrivare il momento tanto atteso! 16.46 Vince l’etiope Kejelcha con il tempo di 4:01.50. Shege Birke seconda con il crono di 4:02.25. 16.41 Comincia la gara dei 1500 metri femminili! 16.38 Mancano ancora due gare: i 1500 metri femminili e i 100 metri maschili. 16.34 Wanyionyi vince gli 8001:45.01: davvero un signor tempo per il keniano! Tuwei si prende la seconda posizione. 16.31 800 metri maschili: ...

