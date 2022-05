Lecce in Serie A, Corvino: “Ho vinto cinque campionati, ma è come se fosse il primo” (Di sabato 7 maggio 2022) Il direttore sportivo del Lecce, Pantaleo Corvino, ha commentato la promozione in Serie A arrivata grazie al successo all’ultima giornata contro il Pordenone: “Ho vinto cinque campionati, ma era come se fosse il primo. Ieri sera ho rivisto lo stadio pieno, come quando avevo lasciato il Lecce, e me lo sono goduto. Grazie a tutti per gli applausi, ora godiamoci questa vittoria. Solamente più avanti penseremo alla Serie A“. Corvino ha poi aggiunto: “Questa proprietà è stata capace di centrare risultati senza debiti. Essere promossi in un modo così sano è molto soddisfacente“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Il direttore sportivo del, Pantaleo, ha commentato la promozione inA arrivata grazie al successo all’ultima giornata contro il Pordenone: “Ho, ma eraseil. Ieri sera ho rivisto lo stadio pieno,quando avevo lasciato il, e me lo sono goduto. Grazie a tutti per gli applausi, ora godiamoci questa vittoria. Solamente più avanti penseremo allaA“.ha poi aggiunto: “Questa proprietà è stata capace di centrare risultati senza debiti. Essere promossi in un modo così sano è molto soddisfacente“. SportFace.

Advertising

Lega_B : Il Lecce vince la #SerieBKT e volAAAAAAA in Serie ??? - matteosalvinimi : Complimenti e bentornate in Serie A a #Lecce e #Cremonese e ai loro tifosi. - CB_Ignoranza : Dalla vittoria contro la Juventus nel 2011 a quella contro il Napoli che valse la salvezza. Negli anni, il Via Del… - De_Sand88 : RT @SkySport: Lecce in festa, squadra e tifosi impazziti per il ritorno in serie A. VIDEO #SkySport #SerieB #SkySerieB #SkySport #SerieA #L… - TonyMwawasi : RT @SkySport: Lecce in festa, squadra e tifosi impazziti per il ritorno in serie A. VIDEO #SkySport #SerieB #SkySerieB #SkySport #SerieA #L… -