Il presidente della Federcalcio asiatica sta con Infantino, “Favorevoli alla sua ricandidatura per il 2023” (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha recentemente annunciato la sua intenzione di candidarsi per la rielezione nel 2023 e Shaikh Salman, presidente dell’Afc, ha accolto con tutto il cuore la candidatura. “L’Afc e la famiglia del calcio asiatico accolgono con favore la rielezione del presidente Infantino e posso assicurargli oggi che saremo uniti dietro la sua candidatura. Il presidente Infantino ha fornito una leadership ispiratrice al calcio asiatico e mondiale in un momento di profonda crisi e gli siamo grati per il suo costante sostegno alla famiglia del calcio asiatico”, ha aggiunto il presidente dell’Afc. Presiedendo la decima riunione del Comitato Esecutivo dell’AFC a ... Leggi su italiasera (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – IlFifa Gianniha recentemente annunciato la sua intenzione di candidarsi per la rielezione nele Shaikh Salman,dell’Afc, ha accolto con tutto il cuore la candidatura. “L’Afc e la famiglia del calcio asiatico accolgono con favore la rielezione dele posso assicurargli oggi che saremo uniti dietro la sua candidatura. Ilha fornito una leadership ispiratrice al calcio asiatico e mondiale in un momento di profonda crisi e gli siamo grati per il suo costante sostegnofamiglia del calcio asiatico”, ha aggiunto ildell’Afc. Presiedendo la decima riunione del Comitato Esecutivo dell’AFC a ...

Advertising

AnnalisaChirico : Le parole di Boldrini verso Meloni sono di una gravità assoluta. All’ex presidente della Camera manca l’abc della d… - Quirinale : #Palermo: Il Presidente #Mattarella partecipa alla cerimonia conclusiva della Conferenza dei Procuratori generali d… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella a #Venezia per il giuramento solenne degli allievi in occasione del 60° anniversario di f… - storiadellarma : RT @comunevenezia: ??#Cerimonie ?? Le note della Banda musicale della @ItalianNavy accolgono il Presidente della Repubblica Sergio Mattarell… - storiadellarma : RT @MinisteroDifesa: #7Maggio Oggi in Piazza San Marco #Venezia, alla presenza del Presidente della Repubblica #Mattarella e del Ministro @… -