Giro d’Italia 2022, tappa di oggi cronometro Budapest: altimetria, favoriti, programma, tv. Finale in salita con tratto in pavè (Di sabato 7 maggio 2022) È iniziato ieri lo spettacolo unico del Giro d’Italia. La Corsa Rosa ha incoronato al Castello di Visegrad il suo primo leader, Mathieu Van der Poel. Tempo oggi per la seconda tappa in cui la posta in palio è ancora molto alta. Si corre oggi infatti la prima delle due prove a cronometro previste in questa edizione, con un percorso interamente nella capitale ungherese Budapest. PERCORSO SECONDA tappa Giro d’Italia 2022 Nel Giro con meno chilometri a cronometro degli ultimi 60 anni, la prima prova contro al tempo misurerà appena 9,2 km. Come nella giornata di ieri, il percorso partirà da Piazza degli Eroi e per i primi 7,9 km sarà quasi completamente pianeggiante, ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) È iniziato ieri lo spettacolo unico del. La Corsa Rosa ha incoronato al Castello di Visegrad il suo primo leader, Mathieu Van der Poel. Tempoper la secondain cui la posta in palio è ancora molto alta. Si correinfatti la prima delle due prove apreviste in questa edizione, con un percorso interamente nella capitale ungherese. PERCORSO SECONDANelcon meno chilometri adegli ultimi 60 anni, la prima prova contro al tempo misurerà appena 9,2 km. Come nella giornata di ieri, il percorso partirà da Piazza degli Eroi e per i primi 7,9 km sarà quasi completamente pianeggiante, ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1?? | Tappa 1?? ?? ???? @mathieuvdpoel wins in Visegrád and takes the first Maglia Rosa… - giroditalia : ???? Il Giro d'Italia 2022 è partito! Segui il live. ???? The 2022 Giro d'Italia is underway! Follow the race. ???? ¡El G… - giroditalia : Smile, the Giro d’Italia has finally started! ?? Hey sorridi! Il Giro d'Italia è cominciato! ?? #Giro - kalakatuu : RT @giroditalia: ?? Buonanotte dal Giro d’Italia Powered by @ENIT_italia #Giro - HDblog : RT @HDblog: Il Giro d'Italia entra nel mondo NFT: così ItaliaNFT promuove il Made in Italy -