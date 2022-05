Giallo a Varese, cadavere in strada con segni di violenza (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Il cadavere di un uomo è stato ritrovato in una piazzola di sosta lungo la strada statale 336 a Vanzaghello, in provincia di Varese. Il corpo dell’uomo, fra i venti e i trent’anni, forse di origine nordafricana, presentava segni di violenza, il volto tumefatto e le gambe spezzate. Ad avvisare la polizia è stato un camionista, che ha visto il cadavere sul bordo della strada che porta all’aeroporto di Malpensa. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Magenta e ora indaga la squadra mobile di Varese. Nella zona sono presenti diverse aree verdi dove si spacciano sostanze stupefacenti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Ildi un uomo è stato ritrovato in una piazzola di sosta lungo lastatale 336 a Vanzaghello, in provincia di. Il corpo dell’uomo, fra i venti e i trent’anni, forse di origine nordafricana, presentavadi, il volto tumefatto e le gambe spezzate. Ad avvisare la polizia è stato un camionista, che ha visto ilsul bordo dellache porta all’aeroporto di Malpensa. Sul posto è intervenuta la poliziale di Magenta e ora indaga la squadra mobile di. Nella zona sono presenti diverse aree verdi dove si spacciano sostanze stupefacenti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

