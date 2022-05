Controffensiva ucraina a Kharkiv. Rirpesa l'evacuazione da Azovtal (Di sabato 7 maggio 2022) Mosca annuncia di aver centrato un deposito di armi appena inviate da Europa e Stati Uniti. Combattimenti nel Donbass ed esplosioni in Transnistria Leggi su tg.la7 (Di sabato 7 maggio 2022) Mosca annuncia di aver centrato un deposito di armi appena inviate da Europa e Stati Uniti. Combattimenti nel Donbass ed esplosioni in Transnistria

Advertising

carolafrediani : ?? Uscita la newsletter @GuerrediRete. Oggi si parla di #UkraineWar, con una mappatura dei cyberattacchi contro Kiev… - f_passerini94 : RT @kavurzio: Le armi servono. Proteggono vite civili. La controffensiva ucraina fuori Kharkiv sta allontanando l'artiglieria russa. In u… - telodogratis : La controffensiva ucraina nel nord-est: “Russia fa esplodere ponti per fermarci” - tvsvizzera : Una cinquantina di persone lasciano l'acciaieria di #Mariupol in cui resistono i combattenti del battaglione #Azov.… - forcina_fabio : RT @giusmo1: Ucraina - Russia, controffensiva di Kiev continua a Kharkiv. La Nato: 'È fase decisiva'. Media: liberate altre 50 persone da A… -