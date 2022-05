Basket, Serie A1 2021/2022: presentazione ultima giornata, le combinazioni per i playoff (Di sabato 7 maggio 2022) Sta per concludersi la regular season della Serie A1 2021/2022 di Basket. Domani, domenica 8 maggio, infatti, andrà in scena la 30esima e ultima giornata con un programma condensato quasi tutto alle 20:45 per permettere la contemporaneità tra le squadre che ancora stanno concorrendo per un obiettivo. Infatti, sebbene molti verdetti siano già stati emanati, grazie anche ai due recuperi giocati in settimana, c’è ancora molto da definire in chiave playoff. Sette squadre su otto sono sicure della qualificazione alla post season, di cui tre con le posizioni già definite ovvero, nell’ordine, Virtus Bologna (1°), Olimpia Milano (2°) e Brescia (3°); altre quattro sono qualificate ai playoff, ma con la posizione finale ancora da determinare (Venezia, Tortona, ... Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Sta per concludersi la regular season dellaA1di. Domani, domenica 8 maggio, infatti, andrà in scena la 30esima econ un programma condensato quasi tutto alle 20:45 per permettere la contemporaneità tra le squadre che ancora stanno concorrendo per un obiettivo. Infatti, sebbene molti verdetti siano già stati emanati, grazie anche ai due recuperi giocati in settimana, c’è ancora molto da definire in chiave. Sette squadre su otto sono sicure della qualificazione alla post season, di cui tre con le posizioni già definite ovvero, nell’ordine, Virtus Bologna (1°), Olimpia Milano (2°) e Brescia (3°); altre quattro sono qualificate ai, ma con la posizione finale ancora da determinare (Venezia, Tortona, ...

