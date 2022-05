Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 6 maggio 2022 (Di sabato 7 maggio 2022) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 6 maggio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il programma The Band ha totalizzato in media 2126 spettatori (12.19% di share); su Canale5 la puntata del reality show L’Isola dei Famosi 2022 ha avuto in media 2483 spettatori (share 18.26%). Il film Rocky IV su Italia1 ha ottenuto 1083 spettatori (5.48%); su Rai2 l’episodio del telefilm NCIS ha interessato 1294 spettatori (6.21%) e quello di NCIS Hawai’i 1003 (5.32%); la serie tv Germinal su Rai3 ha conquistato 427 spettatori (2.17%). Su Rete4 la puntata del programma Quarto Grado ha interessato 1177 spettatori (7.83%) e su La7 il ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 7 maggio 2022)tv: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il programma The Band ha totalizzato in media 2126 spettatori (12.19% di share); su Canale5 la puntata del reality show L’Isola dei Famosiha avuto in media 2483 spettatori (share 18.26%). Il film Rocky IV su Italia1 ha ottenuto 1083 spettatori (5.48%); su Rai2 l’episodio del telefilm NCIS ha interessato 1294 spettatori (6.21%) e quello di NCIS Hawai’i 1003 (5.32%); la serie tv Germinal su Rai3 ha conquistato 427 spettatori (2.17%). Su Rete4 la puntata del programma Quarto Grado ha interessato 1177 spettatori (7.83%) e su La7 il ...

