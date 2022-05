Andriy Shevchenko si racconta a Verissimo | la drammatica situazione in Ucraina e il calcio

(Di sabato 7 maggio 2022) Ospite sabato 7 Maggio,per la prima volta aquali sensazioni sta provando in questo periodo così drammatico per la sua: siper la prima volta a; quali sensazioni sta provando in questo periodo così drammatico per la suae il suo futuro nel: dall’al suo futuro nelsi: “È unamolto difficile, soprattutto le prime settimane sono state complicate. È stato uno shock, mai avrei pensato che ...

Advertising

ParliamoDiNews : Verissimo, nella prossima puntata Andriy Shevchenko, Nunzio, Manuel Bortuzzo e tanti altri ospiti | MondoTV 24… - zazoomblog : “Verissimo” tra gli ospiti del 7 maggio Andriy Shevchenko - #“Verissimo” #ospiti #maggio #Andriy - MondoTV241 : Verissimo, nella prossima puntata Andriy Shevchenko, Nunzio, Manuel Bortuzzo e tanti altri ospiti #verissimo… - MontiFrancy82 : Sabato 7 maggio a @verissimotv ospiti Andriy Shevchenko, Alessandro Benetton, Manuel Bortuzzo, LDA, Nunzio… - SMSNEWSOFFICIAL : Sabato 7 maggio a @verissimotv ospiti Andriy Shevchenko, Alessandro Benetton, Manuel Bortuzzo, LDA, Nunzio… -

Nella puntata in onda sabato 7 maggio 2022, la presentatrice incontra, una vera icona del calcio a livello mondiale ma anche un grande uomo, che si è reso disponibile ad aiutare in ...Redazione Sorrisi Attualità 16:30 domani oggi in onda 07 Mag Per la prima volta a " Verissimo ", sabato 7 maggio alle ore 16.30 su Canale 5 , sarà ospite, una vera icona del calcio e soprattutto un grande uomo, in prima linea per aiutare la sua Ucraina. Seguirà un'altra prima intervista a "Verissimo", quella al manager Alessandro ...Ospite sabato 7 Maggio, Andriy Shevchenko, racconta per la prima volta a Verissimo quali sensazioni sta provando in questo periodo così drammatico per la sua Ucraina: si racconta per la prima volta a ...:@KIKAPRESS MUSICA: SUMMER- FROM BENSOUND.COM. --Johnny Depp, la performance ironica in tribunale potrebbe non affascinare la giuria: cosa rischia E' di pochi giorni fa la notizia che riporta la dichi ...