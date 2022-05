Amici 21, scoppia una lite furiosa in casa: volano offese, tutti contro uno (Di sabato 7 maggio 2022) Amici di Maria De Filippi: scoppia la lite nella casetta dopo aver visto i filmati. Serena e Dario, da sempre Amici, adesso sono ai ferri corti… È arrivato il momento… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 7 maggio 2022)di Maria De Filippi:lanella casetta dopo aver visto i filmati. Serena e Dario, da sempre, adesso sono ai ferri corti… È arrivato il momento… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

lasciatestare : ciao amici mi scoppia la testa - tatadulce98 : @FLOTUS Vabbè si, dai, tutto bello. Ma di a tu marito che la smette de mannà l'armi e negoziasse la pace. Che Benja… - andreafrugiuele : @mpiacenonaver1 Eh mi sa che scoppia non faremo in tempo neanche a salutare gli amici.. - GreenThaifood : RT @__Fabiana___: Eurovision in Italia e scoppia la guerra online tra fandom peggio del 'Grande Fratello' e di 'Amici'... #Eurovision #ESC… - __Fabiana___ : Eurovision in Italia e scoppia la guerra online tra fandom peggio del 'Grande Fratello' e di 'Amici'...… -