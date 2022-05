Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2022 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 6 maggio 2022)DEL 6 MAGGIO20:20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN AGGIORNAMENTO SULLA A1 FIRENZETRA MAGLIANO SABINA E PONZANONO VERSOSI REGISTRANO 14 KM DI CODA IN DIMINUZIONE PER UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 516. IL TRAFFICO VERSO SUD DEFLUISCE SU 2 CORSIE DI CUI UNA IN DEVIAZIONE SULLA CARREGGIATA OPPOSTA. LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA E PIÙ AVANTI IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA BUFALOTTA. IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA. PERMANGONO GLI INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO NEI DUE SENSI DI ...