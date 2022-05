Traffico Roma del 06-05-2022 ore 07:30 (Di venerdì 6 maggio 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione Primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità il Traffico Traffico indicato sostenuto in queste ore in ulteriore aumento abbiamo code sulla Cassia La storta e Tomba di Nerone incolonnamenti anche sulla Flaminia a partire dalla però sono al bivio di Tor di Quinto sulla raccordo anulare coda tratti in carreggiata interna a partire dal bivio con la Roma Napoli fino all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna code tra la Prenestina Tiburtina in direzione quindi Salaria Ci sono rallentamenti con code sul tratto Urbano della Roma L’Aquila e sulla diramazione Roma Sud rispettivamente da Tor Cervara la tangenziale est da Torrenova al Raccordo la polizia locale Ci segnano incidente via dei Gordiani nei pressi della ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 6 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione Primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità ilindicato sostenuto in queste ore in ulteriore aumento abbiamo code sulla Cassia La storta e Tomba di Nerone incolonnamenti anche sulla Flaminia a partire dalla però sono al bivio di Tor di Quinto sulla raccordo anulare coda tratti in carreggiata interna a partire dal bivio con laNapoli fino all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna code tra la Prenestina Tiburtina in direzione quindi Salaria Ci sono rallentamenti con code sul tratto Urbano dellaL’Aquila e sulla diramazioneSud rispettivamente da Tor Cervara la tangenziale est da Torrenova al Raccordo la polizia locale Ci segnano incidente via dei Gordiani nei pressi della ...

