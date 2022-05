The Band con Carlo Conti, la terza puntata del programma per cover band: la classifica (Di venerdì 6 maggio 2022) Carlo Conti sarà al timone del terzo appuntamento del suo nuovo e sperimentale show nella prima serata di venerdì 6 maggio 2022. I gruppi che animano la trasmissione con le loro reinterpretazioni dei grandi della musica mondiale ed italiana tornano nella terza puntata di The band per Continuare la gara a suon di cover. Dal Teatro Verdi di Montecatini Terme il conduttore di punta di Rai1 sarà nuovamente affiancato dalla super giuria formata da Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento e dagli otto iconico tutor provenienti dal mondo della musica come Tiromancino, Irene Grandi e tanti altri. The band: la terza puntata del talent show Carlo ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 6 maggio 2022)sarà al timone del terzo appuntamento del suo nuovo e sperimentale show nella prima serata di venerdì 6 maggio 2022. I gruppi che animano la trasmissione con le loro reinterpretazioni dei grandi della musica mondiale ed italiana tornano nelladi Thepernuare la gara a suon di. Dal Teatro Verdi di Montecatini Terme il conduttore di punta di Rai1 sarà nuovamente affiancato dalla super giuria formata daVerdone, Gianna Nannini e Asia Argento e dagli otto iconico tutor provenienti dal mondo della musica come Tiromancino, Irene Grandi e tanti altri. The: ladel talent show...

Advertising

MontiFrancy82 : Terzo appuntamento su Rai 1 con #TheBand condotto da @CarContiRai - Teleblogmag : Gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #staseraintv #programmitv #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale… - SMSNEWSOFFICIAL : Terzo appuntamento su Rai 1 con #TheBand condotto da @CarContiRai - MagioneStampa : Dopo la prima uscita del singolo Victoria a luglio 2020, la band Victoria On The Grass annuncia l’uscita del loro p… - umbriajournal_ : All Above, uscito l’ultimo EP della band Victoria On The Grass -