Tacconi Jr: “Mio padre dice sempre che fu un onore prendere quel gol su punizione da Maradona” (Di venerdì 6 maggio 2022) Repubblica ha intervistato Andrea Tacconi, figlio dell’ex portiere dei bianconeri e della Nazionale e ha dato un aggiornamento sulle condizioni del papà: “.. il quadro è stabile, l’ultima Tac è buona. Ma i medici ci hanno spiegato che questi sono i giorni del grande rischio, infezioni o una nuova ischemia, in linguaggio tecnico credo si chiami vasospasma. Però io so che lui ce la farà …Gli diciamo che tutto il mondo ci chiama per sapere… Mi hanno appena chiamato tra gli altri Zoff, Schillaci, Zenga e Torricelli, e una miriade di amici. Diego Maradona junior mi ha scritto una bellissima cosa». Si torna a quella magica punizione di Diego … «Mio padre dice sempre che fu un onore prendere un gol del genere da Maradona. Si ... Leggi su glieroidelcalcio (Di venerdì 6 maggio 2022) Repubblica ha intervistato Andrea, figlio dell’ex portiere dei bianconeri e della Nazionale e ha dato un aggiornamento sulle condizioni del papà: “.. il quadro è stabile, l’ultima Tac è buona. Ma i medici ci hanno spiegato che questi sono i giorni del grande rischio, infezioni o una nuova ischemia, in linguaggio tecnico credo si chiami vasospasma. Però io so che lui ce la farà …Gli diciamo che tutto il mondo ci chiama per sapere… Mi hanno appena chiamato tra gli altri Zoff, Schillaci, Zenga e Torricelli, e una miriade di amici. Diegojunior mi ha scritto una bellissima cosa». Si torna ala magicadi Diego … «Mioche fu unun gol del genere da. Si ...

