Rugby | URC 2022 | tutto facile per Cardiff | Zebre sconfitte 42-14

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 maggio 2022) Una partita senza storia, almeno per la prima metà.per i gallesi delin UnitedChampionship contro le: la franchigia tricolore regala 40? giocando malissimo ai padroni di casa ed esce sconfitta con il risultato di 42-14. Da sottolineare c’è una prima frazione da incubo: il risultato a metà gara è infatti di 35-0, con ben cinque mete per i padroni di casa. Da lì in poi rilassamento ovviamente pere una seconda frazione più equilibrata dove letrovano due mete con Cronjé (46?) e Mbandà (70?) che servono solamente ad accorciare le distanze.42-14: 15 Matthew Morgan, 14 Owen Lane, 13 Rey Lee-Lo, 12 Max Llewellyn, 11 Theo Cabango, 10 Rhys Priestland, 9 ...