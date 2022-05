Radio Zeta, in rotazione gli inediti dei quattro finalisti di “Amici” (Di venerdì 6 maggio 2022) MILANO – Su Radio Zeta, la Radio di riferimento della Generazione Zeta, sono in rotazione gli inediti dei quattro finalisti di “Amici”: Alex con “Sogni al Cielo”, Sissi con “Dove sei”, Luigi con “Tienimi Stanotte” e Albe con “Karma”. Su RTL 102.5 Play, nella sezione Special & Contest, gli ascoltatori potranno esprimere la propria preferenza. Il vincitore scelto tra i quattro finalisti di “Amici” salirà sul palco del “Future Hits Live 2022”, che si svolgerà all’auditorium Parco della Musica di Roma il prossimo 9 giugno. È possibile esprimere la propria preferenza al seguente link: ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 6 maggio 2022) MILANO – Su, ladi riferimento della Generazione, sono inglideidi “”: Alex con “Sogni al Cielo”, Sissi con “Dove sei”, Luigi con “Tienimi Stanotte” e Albe con “Karma”. Su RTL 102.5 Play, nella sezione Special & Contest, gli ascoltatori potranno esprimere la propria preferenza. Il vincitore scelto tra idi “” salirà sul palco del “Future Hits Live 2022”, che si svolgerà all’auditorium Parco della Musica di Roma il prossimo 9 giugno. È possibile esprimere la propria preferenza al seguente link: ...

Advertising

sonoelisaa : RT @Elipare_: “non mi fa dormire” di deddy e caffellatte sarà da oggi in rotazione come future hits su radio zeta - singlesisolamai : RT @homesickfeel: hanno appena passato sogni al cielo su radio zeta ?? - RadioZetaOf : ???? Marco Mengoni, Sangiovanni ed Elisa sono solo alcuni degli artisti che abbiamo aggiunto alla playlist di Radio… - Musicmyfstlove : RT @giudith95: Grazie a @cmqgloria col tag compulsivo sono riuscita ad ascoltare parte di Sogni al cielo su Radio Zeta ???? Ovviamente ricor… - Lopinionista : Radio Zeta, in rotazione gli inediti dei quattro finalisti di 'Amici' -