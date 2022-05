Pretelli scambiato per Ultimo: il cantante si arrabbia (Di venerdì 6 maggio 2022) Qualche giorno fa Sky TG 24 ha fatto un articolo su Radio Italia Live, il mega concerto di sabato 21 maggio per festeggiare i 40 anni di Radio Italia. Il noto sito ha pubblicato tutte le foto dei cantanti che si esibiranno all’evento, ma quando è arrivato il momento di Ultimo hanno caricato un’immagine di Pierpaolo Pretelli a Tale e Quale Show. L’ex gieffino infatti lo scorso ottobre ha imitato il cantante de I Tuoi Particolari. Il famoso cantautore romano è stato informato dell’errore e l’ha commentato in una storia: “Buongiorno, Sky TG24. Radio Italia Live 2022: i cantanti del concerto del 21 maggio. C’è la foto di Alessandra Amoroso, c’è la foto di Blanco, c’è la foto di Coez, Elisa, Elodie, Gabbani, ognuno con la sua foto. Irama, Marracash, Mengoni, Ghali, Gianni Morandi, Pinguini tattici nucleari, Rkomi, c’è anche San Giovanni e ... Leggi su biccy (Di venerdì 6 maggio 2022) Qualche giorno fa Sky TG 24 ha fatto un articolo su Radio Italia Live, il mega concerto di sabato 21 maggio per festeggiare i 40 anni di Radio Italia. Il noto sito ha pubblicato tutte le foto dei cantanti che si esibiranno all’evento, ma quando è arrivato il momento dihanno caricato un’immagine di Pierpaoloa Tale e Quale Show. L’ex gieffino infatti lo scorso ottobre ha imitato ilde I Tuoi Particolari. Il famoso cantautore romano è stato informato dell’errore e l’ha commentato in una storia: “Buongiorno, Sky TG24. Radio Italia Live 2022: i cantanti del concerto del 21 maggio. C’è la foto di Alessandra Amoroso, c’è la foto di Blanco, c’è la foto di Coez, Elisa, Elodie, Gabbani, ognuno con la sua foto. Irama, Marracash, Mengoni, Ghali, Gianni Morandi, Pinguini tattici nucleari, Rkomi, c’è anche San Giovanni e ...

blogtivvu : Ultimo scambiato per Pierpaolo Pretelli si arrabbia con una testata giornalistica – VIDEO - nicola41914153 : RT @comunqueconnic: ma l’hanno scambiato con pierpaolo pretelli del grande fratello ragazzi questo sì che è cinema @IlVeroUltimo dopo gli… - vaciao1 : RT @comunqueconnic: ma l’hanno scambiato con pierpaolo pretelli del grande fratello ragazzi questo sì che è cinema @IlVeroUltimo dopo gli… - Blackrebelsoul_ : RT @g_selvaggia: Pierpaolo Pretelli scambiato per Ultimo su SkyTg24. Fa troppo ridere. #prelemi - g_selvaggia : Pierpaolo Pretelli scambiato per Ultimo su SkyTg24. Fa troppo ridere. #prelemi -