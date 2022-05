Premio SUD 20 40 per la Musica 2022 ad Enzo Avitabile

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 6 maggio 2022) Sabato 7 maggio, alle ore 19:00, nel Comune di Pontecagnano Faiano (SA), presso la Corte di Taverna Penta, sita in Via Abate Conforti n. 1, si terrà la consegna del . Il Maestro, apprezzatissimo musicista e cantautore italiano, riceverà il riconoscimento per essere riuscito a fare amare le inconfondibili sonorità del nostro Sud nel Mondo. L’Artista dialogherà con Mario Monteleone, docente universitario e criticole, per il racconto di un Sud che non dimenticheremo. In collegamento, lo scrittore Maurizio de Giovanni. Un evento organizzato in collaborazione con il Consorzio Gruppo Eventi del Presidente VincRussolillo. Start ore 19 con “Accenni di gusto”, a cura del Caseificio e Yogurteria “Taverna Penta”. Consiglia