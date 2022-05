Pedalare in pace al Giro d' Italia

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 6 maggio 2022) Un anno fa, di questi tempi, Andrij Ponomar correva per l’Androni giocattoli ed era il più giovane corridore al via deld’e null’altro. Aveva 18 anni e 245 giorni e quando lo intervistavano aveva gli occhi timidi e la voce incerta di chi alle telecamere e alla notorietà, per quanto minima, non ci pensava e forse la desiderava nemmeno. Trecentosessantatré giorni dopo, sempre al, Andrij Ponomar sarà ancora il più giovane corridore in corsa, le telecamere però non lo cercheranno più per questo motivo, ma per la maglia che indosserà, che è sempre quella della banda di Gianni Savio – ora Drone Hopper-Androni giocattoli –, ma sarà “coperta” dal giallo e dall’azzurro su sfondo bianco, i colori dell’Ucraina. Andrij Ponomar è il campione nazionale ucraino, lo scorso 20 giugno aveva staccato tutti gli avversari di oltre cinque ...