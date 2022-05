Oroscopo Branko di oggi Venerdì 6 Maggio 2022 | Toro determinato

Leggi su zon

(Di venerdì 6 maggio 2022) L’diperAriete Venere forma un aspetto buono per il lavoro e i soldi, questa mattina mettete da parte i vostri legami sentimentali, puntate sull’attività professionale.Amici deldove andare senza esitare, se volete cogliere occasioni non da poco. Giove è ancora attivo per voi e utilissimo per le spese e transazioni finanziarie. Gemelli Amici dei Gemelli basta con questi atteggiamenti fraterni in amore. Venere è nel punto giusto e in questo momento è molto bella. Cancro Questo Saturno è importante perché incide sulla vostra evoluzione interiore, questa Luna profuma diper cui godetevi la vita. Leone Questo mese indica battaglie nel lavoro e lotte per il successo, ...